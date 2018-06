MILANO – “Skipass gratuito per i ragazzi dai 4 ai 16 anni” è questa la proposta del consigliere Antonello Formenti (Lega) inserita nel PRS (Piano Regionale di Sviluppo) relativo agli sport invernali.

“Il mio emendamento – spiega Formenti – chiede alla Giunta Regionale di facilitare la pratica degli sport invernali ‘cercando anche di istituire lo skipass gratuito per gli impianti di risalita lombardi a favore dei ragazzi dai 4 ai 16 anni’. L’obiettivo è quello di incentivare i giovani a praticare lo sport sciistico sul nostro territorio. Uno sport sano e completo, all’aria aperta sulle montagne lombarde che sono fra le più belle del mondo. Lo sci come tutte le discipline sportive è scuola di vita e rispetto per gli altri e insegna inoltre ai ragazzi ad amare e a vivere la natura”.

“È importante sostenere la diffusione dello sci tra giovani – prosegue Formenti – non solo per i valori che ne sottendono, ma anche perché una misura come lo skipass gratuito potrebbe rappresentare un importante volano per il turismo e l’indotto turistico nel nostro territorio”.

“Fra le raccomandazioni approvate oggi al PRS in I Commissione Bilancio – continua il consigliere Formenti – vi è ne una relativa alle Liste d’Attesa per visite ed esami diagnostici. Si è sottolineata la necessità di implementare maggiormente le azioni e sperimentazioni già messe in atto dalla Regione e di inserire misure ulteriori al fine di diminuire le liste d’attesa nei nostri ospedali. Ritengo che questo impegno vada considerato assolutamente prioritario nel sistema sanitario della nostra Regione”.