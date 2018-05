LECCO – “Malnago come lo Zoncolan al Giro d’Italia in occasione della Resegup. I tifosi sono invitati a partecipare numerosi”. L’appello è di Gianluca “Cine” Corti, che sarà presente al primo punto ristoro (salendo) e ultimo (scendendo) della gara, situato in quel di Malnago, zona chiesetta.

“L’obiettivo – prosegue ‘Cine’ Corti – è quello di trasformare il tratto che va dal ristoro alla così detta ‘Curva del Milan’ come lo Zoncolan, la salita più spettacolare delle ultime edizioni del giro d’Italia. Vogliamo che ci sia tanto pubblico chiassoso al punto giusto e coinvolgente. Portate quel che volete: trombe, campane, fischietti… insomma, qualsiasi cosa per cercare di incitare il più possibile ognuno dei 1200 atleti in gara”.

Del resto, come tiene a sottolineare lo stesso “Cine” Corti “l’appuntamento è di quelli che non si possono mancare. La data da segnare in rosso sull’agenda è quella di sabato 2 giugno, dalle 15.15 fino a quando si vuole. L’orario previsto di passaggio del primo atleta sarà verso le 15.45. Un’ora e trequarti dopo, potremo vedere i primi già in picchiata verso il traguardo”.

E ben sapendo che potranno esserci problemi logistici, l’appello di “Cine” Corti non manca di qualche suggerimento: “Se salite in auto cercate parcheggio non in prossimità del tratto interessato, lasciate l’auto qualche curva prima e ‘assaporate’ la salita che percorreranno gli eroi in gara. Oppure arrivate in bicicletta, in pullman (ogni ora circa), insomma come preferite, l’importante è esserci!”.