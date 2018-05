LECCO – ResegUp 2018, -4 giorni alla partenza e la mastodontica macchina organizzativa fila via che è un piacere. “Tutto procede nel migliore dei modi – conferma in tutta tranquillità Paolo Sala, presidente della 2Slow associazione che ha ideato la sky race lecchese – Siamo in attesa dell’arrivo dei pettorali, mentre questa mattina (mercoledì, ndr) l’elicottero ha consegnato tutto il materiale: oltre una tonnellata e mezza di roba tra cui cibi e bevande per i ristori, con consegne al rifugio Azzoni in vetta al Resegone a quota 1875 m, alla Bedoletta e al rifugio Stoppani”.

Anche se la scaramanzia non è mai troppa e un antico adagio lecchese recita “El temp e ‘l cüü el fa cume vör lüü”, sul fronte meteo si possono ormai sciogliere le dita incrociate, per sabato previsto bel tempo, scongiurati pioggia e temporali… fortuna o scie chimiche? “E’ chiaro che siamo arrivati anche a gestire il meteo grazie all’utilizzo delle scie chimiche”, scherza Sala.

ResegUp che nel corso di questi nove anni è diventata una vera e propria mania, “Sì, è vero. C’è stato un aumento del numero di persone che inizia a correre – spiega Sala – Magari comincia un amico, che ti invita a correre qualche sera, vinci la pigrizia, vai, e ti ritrovi poi a fare la ResegUp. Oppure, ascolti il racconto di qualcuno a cui l’impresa è riuscita, ti fai incuriosire et voilà, l’anno dopo sei ai nastri di partenza. E così la platea è aumentata di anno in anno. Anche perché, in fondo, è una gara alla portata di tutti. Certo, serve un po’ di allenamento, fare 24 km per 1800 di dislivello non è uno scherzo e quando dal centro di Lecco butti lo sguardo sulla cima del Resegone un ‘colpetto’ ti viene, poi quando la fai ti accorgi che non è così disumana”.

ResegUp che ha quindi cambiato stile di vita a molte persone? “Indubbiamente. Ti ritrovi a fare i conti col tuo vissuto e con la bilancia. Sai che se non sei uno di quelli fortunati col metabolismo ti devi mettere un po’ in riga. Inizi con qualche corsetta, perdi per strada qualche chilo, così allunghi la gittata e i tempi delle uscite; ti ritrovi a fare una mezza maratona, poi approcci la salita, fai qualche giro in montagna e finisci per fare come molti che, provata la ResegUp, non si sono più fermati e sono arrivati a fare gare molto più impegnative come per esempio il Giir di Mont quando, fino a due anni prima, il massimo dello sforzo era una partitella a calcetto con gli amici”.

E se molti runner col passare degli anni hanno alzato la loro asticella, così ha fatto anche la 2Slow che quest’anno è arrivata a raggiungere la bellezza di 1200 iscritti.

Ve lo aspettavate di riuscire a raggiungere questi numeri? “Sinceramente no. Anche se al termine della prima edizione un profetico Carlo Ratti (Falchi Lecco) giunto al traguardo disse: ‘Questa è una gara che può arrivare ad avere mille iscritti’. Correva l’anno 2010, siamo nel 2018 e abbiamo raggiunto i 1200″.

Davvero tanti a tal punto che per la prima volta i runner verranno ordinati ai nastri di partenza in base ai tempi di percorrenza dichiarati al momento dell’iscrizione, con i top runner in testa. Restando nel solco dei numeri, se in regia ci sono solo 10 persone: Paolo Sala, Stefano Biffi, Gianluca Pellecchia, Paolo Morgano, Luigi Fantoni, Cesare Molteni, Francesco Crespi, Andrea Gandolfi, Paolo Negri e Paolo Buccella, il plotone dei volontari lungo il percorso conta ben 400 persone, per la maggior parte dislocate sempre nello stesso punto degli anni precedenti a garanzia di presidi stra collaudati, ai quali si deve aggiungere il personale di soccorso come Soccorso Alpino e Croce Rossa.

Una gara che sta indubbiamente scrivendo la storia dello sport lecchese e non solo, a tal punto da richiamare l’attenzione di un brand di fama internazionale: Adidas, che ha deciso di sposare la ResegUp diventandone main sponsor.

E per chi non potrà essere in piazza, come Stefano Biffi (2Slow), “blindato” in Svezia per lavoro, potrà seguire in esclusiva su Lecconotizie.com la diretta streaming. Ben 7 ore di live, dalle 15.20 fino alle premiazioni previste per le 21.45, con telecamere puntate in piazza Garibaldi per la partenza, al rifugio Stoppani, in cima al Resegone al rifugio Azzoni per il passaggio in vetta, ai Piani d’Erna e, ovviamente, all’arrivo di piazza Cermenati.

A dar “voce” alla gara sarà lo speaker Maurizio Torri quest’anno affiancato da “I Panzone” alias Andrea “Panz” Panzeri e Sergio “Sergione” Comi. Il duo di intrattenimento sarà impegnato in piazza Cermenati insieme a Nicoletta Paganoni (La Smilza) nel supportare Torri e nel coinvolgere il pubblico con interviste, giochi interattivi a suon di buona musica e carica a mille nel sostenere i runner al traguardo.

Per i 1200 al via, la partenza è fissata per le 15.30 da piazza Garibaldi. Per tutti un solo obiettivo: macinare i 24 km per 1800 metri di dislivello nel minor tempo possibile, toccando la vetta del Resegone a quota 1875 m e ridiscendere in picchiata fino a piazza Cermenati dove, braccia al cielo, si taglierà il traguardo.

PROGRAMMA

ore 10:30 – 14:00 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 13:00 Apertura deposito borse – Piazza Affari – Lecco

ore 15:00 Ingresso atleti griglie di partenza – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 15:15 Briefing atleti

ore 15:30 Partenza – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 17:45 Previsto arrivo primo concorrenti – Piazza Cermenati – Lecco

ore 19:00 Pasta Party presso Oratorio San Luigi – Lecco

ore 21:30 Fine gara

ore 21:45 Premiazioni – Piazza Cermenati – Lecco

MAGGIORI INFO: www.resegup.it