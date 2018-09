LECCO – Il team 2Slow, organizzatore della Resegup, skyrace simbolo di Lecco, scalda (in silenzio) i motori per la prossima edizione. Il 2019 sarà un anno importante, la corsa che unisce il centro città alla vetta del Resegone compie infatti dieci anni.

Dieci anni dalla prima edizione di Resegup: una sfida creata dagli amanti dello skyrunning sulla montagna che più di tutte rappresenta Lecco e il suo territorio. Da allora di acqua sotto i ponti, come si suol dire, ne è passata e la fama della gara è cresciuta sempre più, sino a diventare un appuntamento oramai imperdibile per i lecchesi (e non solo) che ogni anno a inizio giugno, numerosissimi, si accalcano in centro e lungo il percorso per incitare la ‘carica dei mille’.

In vista dell’importante compleanno gli organizzatori stanno pensando a come rendere la decima edizione indimenticabile. Poche le anticipazioni, ma ieri sera, lunedì, 2Slow ha incontrato come da tradizione amici e main sponsor della manifestazione presso l’NH Jolly Hotel per una cena conviviale durante la quale la parola d’ordine è stata allegria.

Prima della cena il presidente della 2Slow Paolo Sala e il vice Gianluca Pellecchia hanno preso parola, ringraziando tutti i presenti. Poi la proiezione del filmato dell’ultima edizione della Resegup, andata in scena lo scorso 2 giugno, firmata da Jean Baptiste Simukeka e da Elisa Desco.

Pochi riferimenti alla prossima edizione, nessuna anticipazione prima del tempo, la presentazione ufficiale sarà a inizio dell’anno e i ragazzi della 2Slow non vogliono dare notizie inesatte. Una sola certezza: “Vorremmo riuscire a creare un grande evento che coinvolga tutta la città” ha detto Cesare Molteni. Così, ad esempio si pensa ad una grande festa dopo le premiazioni, ma non è ancora tempo di ufficialità. “La cena è un momento tradizionale che dedichiamo ai nostri amici e sostenitori – ha continuato Molteni – la parola d’ordine è divertimento ma non mancano momenti di confronto, per noi utilissimi al fine di migliorare sempre più la macchina organizzativa che sta dietro alla skyrace”.

Non resta che aspettare l’inizio del 2019, restate sintonizzati!