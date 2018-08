LECCO – Il Coni ha respinto la domanda di ricorso del Como per il ripescaggio in C. Ora quindi la squadra resta in serie D, con il discorso derby per il Lecco che conseguentemente è ancora aperto, nonostante la direzione voglia ricorrere al Tar. Rimane comunque l’attesa per i gironi.

Dopo la notizia del respingimento della domanda di ripescaggio in serie C del Como 1907 arrivata nei giorni scorsi, ora è confermato anche quello al ricorso tentato dalla squadra, che ha impugnato il provvedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

Sulla sponda lecchese del lago si concretizza sempre più il derby. Qualora il Como restasse in serie D, infatti, avanzerebbe l’ipotesi che possa finire nello stesso girone della Calcio Lecco. E’ ancora presto per dirlo, ma i tifosi blucelesti fremono per un derby che in campionato manca dal lontano 2010, quando il Lecco fu sconfitto per 2-0 allo stadio Sinigaglia. Mentre le due squadre si affrontarono di nuovo nel 2011 in Coppa Italia e quella volta fu il Lecco a vincere per 4-3 con gol di Fabbro a tempo scaduto.