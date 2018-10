SAVONA – La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato ufficialmente che la partita Savona – Lecco in programma per domani, domenica, con calcio d’inizio alle 14.30, è stata sospesa con data da destinarsi.

La decisione della Lega è giunta a seguito dell’Ordinanza del Comune di Savona di sospendere, a causa dell’allerta meteo idrogeologica/idraulica per piogge e temporali “ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona”.

Pertanto il big match di campionato di Serie D, girone A, tra Savona, seconda in classifica con 14 punti e il Lecco, prima in classifica insieme al Ligorna a quota 16 punti, non verrà disputato.