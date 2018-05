LECCO – Domenica 27 maggio la squadra di ginnastica ritmica della Polisportiva Zanetti festeggerà la chiusura dell’anno agonistico con il saggio di fine anno presso il palazzetto “Pietro Scola” di Malgrate.

La festa inizierà alle ore 16.30 e le bambine metteranno in pista tutti gli esercizi che hanno fatto durante la gara di quest’anno. In più verranno proposte delle coreografie ispirate alle festività, dove le mini atlete verranno divise in gruppi diversi, dedicate a diverse feste: festa della mamma, festa della donna e simili…

Durante la festa ci sarà anche l’esibizione dell’ex nazionale azzurra di ginnastica ritmica Giulia Cantoni.

Al termine del pomeriggio la società offrirà ai presenti un festoso buffet.

“Sono molto orgogliosa del lavoro che le mie bambine hanno fatto quest’anno – dichiara l’allenatrice Mara Miggiano – i gruppi sono cresciuti ulteriormente e ora siamo a quasi cento bambine. Il prossimo anno stiamo pensando a fare il campionato CSEN, un modo per iniziare le competizioni.”

Settimana prossima, presso la palestra della scuola elementare “Carducci” di Lecco, il gruppo sportivo della Zanetti farà tre lezioni di prova aperta nei giorni 28, 30 e 31 maggio 2018, sia per le ragazzine della ritmica, sia per la ginnastica propedeutica (dai tre anni in su). Per informazioni si può chiamare il numero 348.73.65.096 (dopo le ore 13.00).