LECCO – La Polisportiva Zanetti apre la sua palestra alle nuove leve che vogliono provare la ginnastica ritmica, seguite dall’allenatrice Mara Miggiano e dal suo staff di assistenti. I corsi iniziano dalla scuola materna e non hanno limiti di età, comprendendo anche la ginnastica per adulti.

Per quanto riguarda l’Open Day per bambini e bambine, le lezioni partono dai tre anni,con una frequenza che varia da una a due lezioni a settimana.

La prova verrà effettuata nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018, su prenotazione. Le ragazze over diciotto invece potranno provare lunedì 1 ottobre, dalle ore 19.45 alle ore 20.45.

“La stagione è iniziata alla grande, abbiamo tantissime nuove bambine, anche piuttosto brave – dichiara l’allenatrice Mara Miggiano – stiamo quasi per chiudere le iscrizioni, visto che non abbiamo quasi più posto.”

Le lezioni di ritmica della Polisportiva Zanetti si svolgono presso la palestra della scuola elementare Carducci, nel rione Castello. Per avere ulteriori informazioni su prezzi e orari, o per prenotare la propria prova, si può contattare Mara al numero 348.73.65.096.