VALMADRERA – Roberto Sozzi, lo scorso anno all’ Ac Victoria e in precedenza protagonista della promozione del Civate in 1 Categoria, è il nuovo allenatore della Polisportiva Valmadrera in preparazione della nuova stagione sportiva 2018/19.

Particolarmente soddisfatto il presidente Monti, della Polisportiva: Dopo la rinuncia di Taderini che ringraziamo per il lavoro svolto, abbiamo scelto un mister esperto che sappia amalgamare il gruppo storico che per ben tre volte negli ultimi anni ha raggiunto i play off e che in gran parte rimarrà con alcuni dei giovani che hanno disputato uno straordinario torneo sfiorando la vittoria con gli juniores”.

Nei prossimi giorni il mister incontrerà la rosa uscente e poi con i dirigenti vedrà come integrarla. La presentazione il prossimo 12 luglio presso Autotorino.