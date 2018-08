ROVELLASCA – Si è iniziato a Rovellasca sulla nuova pista e si è proseguito a Saronno prima e Busto Arsizio successivamente per tre giornate che hanno assegnato i titoli di campione provinciale Assoluto di atletica.

Una scelta poco felice con la maggior parte degli atleti ancora in vacanza e una partecipazione risicata, a dire il vero i campionati provinciale erano stati in un primo momento inseriti nel contesto dei campionati regionali Assoluti, ma la scelta della comitato regionale di mettere dei minimi di partecipazione, aveva reso impossibile la partecipazione a molti atleti che si sarebbero trovati esclusi anche dal campionato provinciale e così il comitato provinciale ha dovuto ripiegare sulle ultime gare regionali da disputare per poter assegnare i titoli.

A Rovellasca, il 23 settembre, erano in programma i titoli dei 100m, 400m, 1500m, 110hs e 100hs, peso sia maschile che femminile , alto e lungo femminile e triplo maschile. Ben 10 sono stati i titoli vinti dai giallo blu manzoniani, Eleonora Villa fa suo quello dei 100hs con 15”15, Clarissa Boleso quello dei 100m in 12”39, Bianca Pizzi quello dei 400m con 57”47, Alessia Ippolito quello dei 1500m con 4’54”63, Federica Maggi quello del salto in lungo con 5,07m, Silvia Crippa quello del getto del peso con 12,51m, Andrea Petazzi vince quello dei 110hs in 15”15, Mattia Sottocornola quello dei 1500m in 4’06”11, Luca Sesti quello del salto in triplo con 13,11m e Fabio Riva quello del getto del peso con 11,17m.

Tre giorni dopo tocca a Saronno ospitare la seconda giornata, in palio i titoli dei 400hs, 200m, 800m, 5000m e 3000sp al femminile, stesse gare al maschile con in più il salto in lungo. Se nella prima giornata non si era assegnato il titolo nell’alto femminile, a Saronno sono mancati i comaschi nelle due gare dei 3000sp. Quattro titoli per i giallo blu con Bianca Pizzi a vincere quello dei 200m in 26”1 1, Fabio Ballati sui 400hs in 58”68, Mattia Gaffuri sui 5000m in 16’21”2 e Christian Jacovone nel salto in lungo con 6,72m, vince il titolo dei 5000m femminili in 20’20”70 Claudia Redaelli per l’Als Cremella.

Ultima giornata di gare a Busto Arsizio con in palio i titoli del salto con l’asta e anche qua purtroppo titolo non assegnato sia al femminile che al maschile, nel triplo, nel disco, martello e giavellotto al femminile e alto, disco, martello e giavellotto al maschile. Quattro i titoli per i nostri con Giacomo Proserpio a vincerlo nel martello con 66,09m, Fabio Riva nel disco con 40,55m Federica Maggi nel triplo con 11,14m e Lucia Valenti nel disco con 27,72m