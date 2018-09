LECCO – Un sabato davvero da ricordare per i dirigenti del Rugby Lecco, per due motivi diversi: l’ottima prestazione al Memorial Bossini Tentorio e il grande afflusso di mini atleti a rimpolpare la neonata Scuola Rugby.

Partiamo dal Memorial Bossini Tentorio che, come facilmente pronosticabile, è stato vinto dal Rugby Brescia, unica squadra di categoria superiore. I bresciani hanno vinto tutti e tre gli incontri – tempo unico da 35′ – compreso quello col Rugby Lecco. I blucelesti hanno però fatto sudare le classiche sette camicie agli avversari: entrambe le squadre hanno fatto una meta, ma gli ospiti sono stati in grado di trasformarla, i lecchesi no.

Negli altri due incontri gli uomini di coach Sebastian Damiani hanno battuto Bergamo (12-7) e stracciato Franciacorta sotto un pesante 26-0. I bresciani si sono però rifatti nella sfida con gli orobici (14-7) chiudendo il torneo al terzo posto assoluto.

Per quanto riguarda la Scuola Rugby, i dirigenti lecchesi sono rimasti piacevolmente sorpresi dal numero di bambini arrivati, soprattutto tra le categorie più basse. In campo si saranno contati almeno una trentina di giovani rugbisti delle categorie U6 e U8, un vero successo.

MEMORIAL BOSSINI TENTORIO

Risultati:

Rugby Lecco – Rugby Bergamo 12-7

Rugby Lecco – Rugby Brescia 5-7

Rugby Lecco – Rugby Franciacorta 26-0

Rugby Brescia – Rugby Franciacorta 15-7

Rugby Brescia – Rugby Bergamo 24-7

Rugby Franciacorta – Rugby Bergamo 14-7

Classifica:

1° – Rugby Brescia

2° – Rugby Lecco

3° – Rugby Franciacorta

4° – Rugby Bergamo