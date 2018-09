ROVATO (BS) – Si sapeva che la sfida sarebbe stata improba, ma i ragazzi dell’U16 del Rugby Lecco ce l’hanno messa tutta per fermare i coetanei di Rovato e restare in corsa per un posto nel campionato Élite 2018/19, dopo la sconfitta dello scorsa settimana contro Genova.

Fin dal fischio iniziale si vede la netta disparità a livello fisico tra le due formazioni. I bresciani hanno giocatori fuori categoria per la squadra lecchese, che comunque prova a combattere e segna una meta, andando al riposo con diciassette punti da recuperare (22-5).

Nella ripresa Rovato non perde mai il controllo del match, vincendo col punteggio di 32-10.

“Serviva la partita perfetta per battere una formazione che ha chiuso al quarto posto il campionato Élite lo scorso anno. Non l’abbiamo fatta e quando abbiamo sbagliato siamo stati puniti, ma comunque ho visto una squadra diligente, che ha applicato al meglio il lavoro fatto in settimana. Adesso torniamo in campo e ci prepariamo per il girone territoriale” ha dichiarato coach Giancarlo Locatelli.

Il campionato dell’U16 lecchese proseguirà nel territoriale. Se i blucelesti chiuderanno il girone entro le prime due posizioni si guadagneranno la possibilità di giocare la post season e avere un sorteggio migliore il prossimo anno per inseguire nuovamente il campionato Èlite.