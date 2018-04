NOVARA – Il girone di ritorno del Rugby Lecco è da leccarsi i baffi. La squadra lariana ha espugnato con pieno merito il campo di Novara e lancia l’assalto alla parte alta della classifica.

La squadra piemontese è alla disperata ricerca di punti e può contare sul vantaggio di avere un campo stretto e una mischia molto pesante. Nonostante ciò al primo minuto il Rugby Lecco passa con una gran meta di Daniele Cavallo, non trasformata.

La reazione di Novara è molto decisa, e in meno di venti minuti la squadra locale segna due mete. Un calcio di punizione e una meta di Nicola Rossi, trasformata da Brambilla, consentono però al Lecco di riprendere la testa della classifica alla mezzora (14-15).

Prima della fine del tempo i lecchesi vanno ancora in meta con Ziliotto, con altra trasformazione di Brambilla.

La ripresa inizia coi lecchesi avanti 14-22, che diventerà 14-29 grazie alla segnatura di coach Sebastian Damiani, facendo segnare al Lecco la quarta meta e garantendo ai blucelesti anche il punto bonus.

“Quello di Novara è un campo difficile, ma i miei ragazzi sono stati bravi. Questi cinque punti ci servono per risalire la classifica ulteriormente, avvicinando il sesto posto” ha dichiarato l’allenatore a fine match.

NOVARA RUGBY – RUGBY LECCO 14-29

Mete: Cavallo, Rossi, Ziliotto, Damiani

Trasformazioni: Brambilla (3)

Calci di punizione: Brambilla