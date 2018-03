LECCO – Preziosissima vittoria in classifica per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. La squadra bluceleste è stata in grado di ottenere una vittoria in rimonta contro il tignoso Rugby Lumezzane.

L’inizio di partita è subito shock, coi bresciani che vanno in meta al primissimo minuto a causa di un clamoroso errore di valutazione della formazione bluceleste. I ragazzi lariani però sono bravi a non abbattersi e ribaltano il match grazie a due calci di punizione di Cavallo, chiudendo il primo tempo avanti 6-5.

Nella ripresa gli ospiti riprendono il comando della partita con un calcio di punizione e poi approfittano della severità dell’arbitro e dei due uomini di vantaggio – giallo a Damiani e Fumagalli – per segnare la meta del 6-13.

Sull’orlo del baratro il Rugby Lecco reagisce con grinta, accorciando con un calcio di punizione e passando nuovamente in vantaggio grazie a Luca Alippi, a cinque minuti dalla fine (14-13).

Ora la classifica sorride ai blucelesti, con un solido nono posto su dodici formazioni, a un solo punto dai “cugini” sondriesi.

Coach Sebastian Damiani è giustamente contento per la vittoria, anche se con un grande neo. “Dal punto di vista sportivo devo dire che i miei ragazzi hanno vinto una partita difficile, loro sono venuti qui per vincere, ma noi abbiamo trionfato con grande cuore. Dal punto di vista logistico mi spiace sottolineare che, per l’ennesima volta, le docce degli spogliatoi erano fredde. Penso che questa sia una mancanza di rispetto verso atleti che faticano e lottano su un campo da rugby ,e non è purtroppo un caso isolato.”

RUGBY LECCO – RUGBY LUMEZZANE 14-13

Meta: Alippi

Calci di Punizione: Cavallo (3)