LECCO – Fine settimana pieno di soddisfazione per il settore giovanile del Rugby Lecco. La società del presidente Stefano Gheza ha infatti vinto entrambe le sfide giocate, tra cui una prestigiosa contro il CUS Torino.

La squadra U14 si è dimostrata travolgente nella prima gara di campionato contro Delebio, vincendo in maniera strepitosa col punteggio di 89-7.

Prima uscita anche per la U18, vero e proprio serbatoio per le formazioni di Serie B e Serie C. I ragazzi, allenati da coach Sebastian Damiani, hanno vinto la prima gara del campionato Elite espugnando il campo del CUS Torino, squadra ambiziosa. I blucelesti hanno vinto col punteggio di 21-12 grazie alle mete di Lorenzo Riva, Francesco Mauri e Lorenzo Zanchi. A segno anche Martino Coppo con due calci piazzati.

“Una soddisfazione grande, prima giornata fuori casa e contro una formazione fisica e determinata. I ragazzi hanno capito che la partita bisognava giocarla punto a punto e, nonostante qualche errore di troppo, abbiamo segnato tre mete, dimostrando che con la palla in mano possiamo essere pericolosi. L’approccio dei miei giocatori è stato perfetto, un gruppo nuovo che vuole essere protagonista del campionato” dichiara coach Sebastian Damiani.

Settimana prossima la squadra U18 giocherà contro Viadana, una delle migliori formazioni del torneo.