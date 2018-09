LECCO–La squadra U18 del Rugby Lecco ha vinto ieri la seconda edizione del “Memorial Oso Merino”, torneo dedicato alla memoria dell’allenatore argentino, scomparso due anni fa. In campo tre formazioni Élite – Lecco, Cus Milano e Cus Torino – più i piemontesi di Ivrea.

La squadra bluceleste, allenata da coach Sebastian Damiani, ha vinto tutte e tre le gare, disputate su tempo singolo da trenta minuti. Nella prima sfida contro CUS Torino i lariani sono andati sotto nel punteggio a causa di un paio di errori, ma hanno saputo riprendersi e ribaltare il match, vincendo col punteggio di 17-12. La formazione lecchese non ha avuto problemi a battere Ivrea (42-7) e ha faticato un po’ di più contro il CUS Milano, vincendo comunque col punteggio di 19-7.

Grande soddisfazione per coach Damiani e per tutta la famiglia del suo amico fraterno “Oso”, presente alla manifestazione. “I ragazzi hanno avuto un approccio positivo alla loro prima uscita stagionale. A volte, per la voglia di fare, hanno esagerato e si sono visti errori evitabili. Si vede comunque che hanno ancora le gambe imballate dal duro lavoro fisico, ma sono contento di come hanno giocato e anche di tutte le persone presenti nel ricordo di Oso.”

2° MEMORIAL OSO MERINO

PARTITE:

Cus Milano – Ivrea 12-10

Rugby Lecco – Cus Torino 17-12

Rugby Lecco – Ivrea 42-7

Cus Torino – Cus Milano 21-0

Cus Torino – Ivrea 14-12

Rugby Lecco – Cus Milano 19-7

CLASSIFICA:

Rugby Lecco 13

CUS Torino 9

CUS Milano 4

Ivrea 2