LECCO – Lunedì 5 novembre 2018 alle ore 18.45, presso il negozio “Affari&Sport” di Lecco ,verrà presentato il progetto di “Preparazione alla ResegUp”. Gli ideatori di questa iniziativa sono il professore e personal trainer Marco Brusadelli e la prof.ssa Maria Righetti, coordinatrice mezzofondo prolungato FIDAL-Lombardia e atleta di alto livello.

L’idea dei due docenti, creata sotto il marchio TrainingLab, è quella di aiutare le persone nella preparazione alla celebre corsa lecchese. Un percorso che potrebbe essere utile sia alle persone che si avvicinano per la prima volta alla ResegUp che a quelle più esperte.

“Con TrainingLab abbiamo voluto creare un punto di riferimento per la promozione dello sport nel territorio lecchese. Nello specifico, il nostro primo progetto è quello di preparare le persone alla ResegUp, guidandole in maniera attenta e professionale a una preparazione mirata” dichiara il prof. Brusadelli.

“Preparazione alla ResegUp” non è un semplice progetto teorico. Marco e Maria gestiranno un vero e proprio gruppo di allenamento che si ritroverà tutti i giovedì sera al Centro Sportivo del Bione, a partire dal giorno 8 novembre alle ore 18.15. Ogni iscritto avrà la sua scheda personalizzata e verrà guidato rispettando il livello di partenza. I progressi degli iscritti verranno monitorati con attenzione e, prima della fatidica prima domenica di giugno, verranno fatte un paio di prove del percorso per verificare il livello dei partecipanti.

Gli iscritti al progetto potranno anche assistere a specifiche lezioni con professionisti del settore sportivo e sanitario, organizzate appositamente per ampliare le loro conoscenza in fatto di sport e motricità. Inoltre potranno anche approfittare della convenzione con lo studio della dottoressa nutrizionista Manuela Mapelli per richiedere una consulenza in fatto di alimentazione.

Tutto il progetto verrà spiegato in maniera esaustiva lunedì 5 novembre dai responsabili di TrainingLab. Il programma della serata prevede la presentazione del progetto alle ore 18.45 e, dalle ore 19.15 alle 19.45, una sessione di corsa insieme agli esperti.