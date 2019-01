MANDELLO – Un classico evento che riunisce sport e solidarietà tornerà anche quest’anno. Grazie alla collaborazione tra Polisportiva Mandello e Aurora San Francesco, anche nel 2019 tutti gli amanti della pallacanestro lecchese potranno fare una sgambata al “Torneo per Ciccio – siete delle Terese”.

Il Memorial per Luigi “Ciccio” Ricco giungerà quest’anno all’ottava edizione. Ex giocatore e allenatore locale, Ciccio ha lasciato un ottimo ricordo di sé e questo ricordo viene tenuto vivo dalle società sportive in cui ha militato, in collaborazione con la moglie e le due figlie.

“É bello vedere che ogni anno ci sono tante persone che si riuniscono nel ricordo di mio padre – dichiara la figlia Marta – non posso che ringraziare loro e le società che si impegnano nell’organizzazione di un evento bello e utile.”

Il “Torneo per Ciccio” vedrà scendere in campo tanti giocatori della zona in partite miste. Il costo di iscrizione di dieci euro garantirà una maglia ricordo e una birra. Tutti i soldi raccolti verranno poi devoluti all’AIRC, aiutando la ricerca per la lotta contro i tumori.

Il termine per l’iscrizione è venerdì 4 gennaio. Il torneo inizierà sabato 5: alle ore 19.00 il ritrovo, palla a due dalle ore 19.30.