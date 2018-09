ELLO – Se volete passare un sabato differente, sabato 22 settembre dovete recatevi al Centro Sportivo di Ello, la casa dell’Oggiono Rugby Club. La società fondata da Vicinio Pellegrino organizzerà una giornata di festa, aperta ad atleti, simpatizzanti e curiosi.

Il programma del Rugby Rock Party inizierà alle ore 16.00 con l’Open Day, riservato agli atleti della società e anche ai curiosi che vogliono provare questa storica disciplina sportiva.

I genitori che pazientemente aspetteranno i figli potranno gustare l’Aperugby a partire dalle ore 18.30 e, un’ora più tardi,si cenerà tutti insieme con un gigantesco Pizza party. La serata si concluderà col concerto dei Blue Filters, a partire dalle ore 21.00.

Alla “festa del camaleonte” – la mascotte della società brianzola, saranno presenti anche giochi gonfiabili e altri divertimenti.

L’appuntamento per tutti è al Centro Sportivo di Ello, in via alla Boggia, 2. Informazioni ulteriori si possono chiedere direttamente a Vinicio, chiamando il numero 351.95.28.760.