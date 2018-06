PIANI RESINELLI – Tutto pronto per la 5^ edizione del Grignetta Vertical, gara di corsa in montagna organizzata dal Gsa Cometa, gruppo capitanato dal presidente Ruggero Forni. Domani, sabato, saranno 300 gli atleti al via (numero massimo di iscritti fissato dagli organizzatori) impegnati lungo il tracciato di 3,5 chilometri per circa 900 metri di dislivello con partenza dalla Chiesetta del Sacro Cuore dei Resinelli (1278 m) e arrivo in cima alla Grignetta (2184 m) risalendo lungo il sentiero Cermenati.

Una gara di solo “UP” che metterà a dura prova i runner che si presenteranno al via. Partenza del primo concorrente alle 14 e a seguire tutti gli altri con partenze singole scaglionate ogni 20 secondi. Lo scorso anno a mettere il sigillo sulla Grignetta Vertical è stato Michele Boscacci (C.S. Esercito – La Sportiva) chiudendo in 32’33”15; mentre al femminile la vittoria è andata a Silvia Cuminetti (Gav Vertova) col tempo di 41’12”70

E se non ci saranno clamorosi errori di previsione, anche il meteo sarà dalla parte della kermesse sportiva, prevista infatti per sabato una splendida giornata di sole.

INFO: http://www.grignettavertical.it/