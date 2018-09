LECCO – La Nelson Mandela Bay, in Sudafrica, è stata teatro sabato scorso dei Campionati Mondiali IronMan 70.3.

Tra le atlete ai nastri di partenza anche la lecchese Sarah Fumagalli, impegnata sulle tradizionali distanze di 1900 metri a nuoto, 90 chilometri ciclistici e mezza maratona finale a piedi. Per lei tempo finale di 5 ore 59 minuti e 41 secondi, classificandosi 847^ tra le donne su un totale di 1373 al traguardo.

Per quanto riguarda invece la graduatoria di categoria Sarah chiude 159^ su 208 tra le F30-34. Nel dettaglio la portacolori della 3Life fa registrare nella prima frazione l’intertempo di 41.43, completando poi la frazione ciclistica in 3:16.23 e quella podistica in 1:51.07.

Sicuramente un’esperienza indimenticabile, proprio come quella in Canada di quattro anni fa anche se il risultato conseguito non soddisfa pienamente l’atleta di Valmadrera.

“Ieri è stata una giornata davvero emozionante – commenta Sarah – sinceramente pensavo di far meglio in quanto a prestazione personale ma va bene così, il percorso si è mostrato più duro del previsto e la mia testa non ha tenuto. In ogni caso non posso che essere orgogliosa di aver tagliato il traguardo del mio secondo Mondiale 70.3”.