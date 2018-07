SARONNO- Weekend dedicato ai campionati regionali Assoluti che si sono disputati sulla rinnovata pista del campo sportivo comunale, quattro i titoli vinti dai giallo blu manzoniani dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni a cui si sommano cinque secondi e un terzo posto.

Nella prima giornata sugli scudi Sara Elena Bianchi Bazzi che vince il titolo dei 100hs correndoli in 14”71 nella finale dopo il 14”72 delle qualifiche, in finale è gloria anche per Eleonora Villa che con 15”11 mette al collo l’argento (per lei anche il 14”96 delle qualifiche), sul podio della prima giornata Francesca Annoni al personale dei 3000sp corsi in 11’15”54 per il 2° posto, al 3° posto sui 1500m per la San Rocchino Brescia un intramontabile Davide Raineri che con 3’54”09 migliora il suo fresco primato italiano nella categoria Senior Master 45.

La seconda giornata si apre con la bordata nel lancio del martello di Giacomo Proserpio che per la prima volta in carriera supera il muro dei 70m e lo fa andando ben oltre, 68,15m al primo lancio, un nullo al secondo e la bordata vincente al terzo con 71,33m misura che migliora ulteriormente il suo record provinciale Assoluto e lo issa al terzo posto delle graduatorie nazionali preceduto solo dal Marco Lingua con 74,71m e da Simone Falloni con 74,55m, dopo il terzo lancio Giacomo rinuncia ai tre lanci di finale.

Altri due titoli nella seconda giornata, Sara Elena Bianchi Bazzi concede il bis andando a vincere con 5,78m il salto in lungo, nel salto in alto con 2,06m è Julian Scutareanu ad assicurarsi la vittoria, ancora dai salti la medaglia d’argento che Andrea Monti si mette al collo dopo aver superato l’asticella a 4,60m nell’asta eguagliando il personale che risaliva al 2016, argento anche per Mohamed Ajbirane che con 10’05”69 lo vince sui 3000sp e per Viviana Valsecchi sulla 5km di marcia conclusa in 26’06”94