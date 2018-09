LECCO – Il Circolo della Scherma di Lecco si mostra ai potenziali nuovi iscritti. A partire da oggi inizia la “Open week”, una settimana dove chiunque può recarsi alla palestra di allenamento e provare questo storico sport.

I giorni in cui sarà possibile scendere in pedana saranno lunedì 3, mercoledì 5 e giovedì 6 settembre 2018. A seconda dell’età, cambiano gli orari di allenamento. I bambini dai cinque ai tredici anni potranno allenarsi dalle ore 17.00 alle 18.30. Dai quattordici anni in su, adulti compresi, l’orario sarà dalle ore 19.00 alle 20.30.

“Ogni anno cerchiamo sempre di coinvolgere nuovi atleti alla pratica della scherma – dichiara il Maestro Mirko Buenza – per proseguire nella crescita del nostro circolo. La stagione passata abbiamo ottenuto tanti risultati importanti, compreso lo scudetto paralimpico e la promozione della squadra di sciabola in Serie A2, ma questo dev’essere solo un punto di partenza per fare ancora meglio nella prossima stagione agonistica.

L’appuntamento è al centro di allenamento in via Cantarelli 7 a Lecco, dietro lo stadio Rigamonti-Ceppi. Chi volesse ulteriori informazioni potrà trovarle sul sito internet ufficiale del circolo.