RAVENNA – Venerdì 23 novembre 2018 Mattia Magni è sceso in pedana nella prima prova nazionale Giovani che si è svolta a Ravenna.

Lo spadista lecchese, non al meglio a causa di un problema al ginocchio, ha disputato un ottimo girone di qualificazione, vincendo cinque assalti e perdendone solo due. I risultati lo hanno piazzato al 101° posto.

Nel primo turno a eliminazione diretta il diciottenne del Circolo della Scherma di Lecco non ha avuto problemi, vincendo col punteggio di 15-6. Purtroppo nel secondo turno la corsa di Mattia viene stoppata da Manzoni col punteggio di 12-15.

A fine giornata Mattia Magni ha concluso 98°, migliorando di tre posizioni la sua classifica iniziale.

“Mattia ha espresso un’ottima scherma, ma purtroppo la non perfetta condizione atletica lo ha penalizzato. In ogni caso essere riuscito a rimanere entro i primi cento in Italia è un buon punto di partenza, in attesa di ritrovare la giusta condizione” ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza.