FOGGIA – Il Circolo della scherma di Lecco si è ben comportato nella prima prova nazionale Cadetti che si è svolta a Foggia lo scorso week end. A livello di classifica i risultati non sono stati eclatanti, ma va comunque considerato che le atlete blucelesti erano di un anno (Carnovali) o due (Maugeri e Mapelli) più piccole rispetto alle avversarie più esperte.

Il girone di qualificazione ha visto ben comportarsi proprio le più piccole della truppa, ossia Francesca Mapelli e Marina Maugeri. Per entrambe uno score di tre assalti vinti e altrettanti persi, con un differenziale di -2. Nulla da fare per Alessia Carnovali, sconfitta in tutti e sei gli assalti ed esclusa dalla fase a eliminazione diretta.

Mapelli e Maugeri hanno affrontato la fase di diretta. Entrambe giunte sul punteggio di 14-14, Francesca è stata in grado di mettere l’ultima zampata ed eliminare la Iacovelli, Marina invece ha subito il colpo decisivo della Sanfilippo ed è stata esclusa.

Il cammino di Mapelli si è interrotto alla seconda sfida di diretta, surclassata 9-15 dalla romana Amelia Giovannelli, un’avversaria fuori categoria per la lecchese, che si è arresa solo ai quarti contro la futura vincitrice Lucrezia de Zal e ha chiuso al quinto posto complessivo in classifica.

La classifica finale vede Francesca Mapelli chiudere al 55° posto, Marina Maugeri al 67° e Alessia Carnovali al 99°, su centodue atlete presenti.

“Molto bene Francesca e Marina, alla prima uscita ufficiale in una categoria non facile – ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza – i risultati di Alessia hanno dimostrato che ha ancora di crescere, anche perché è sostanzialmente il secondo anno che pratica scherma a livello agonistico. Sono comunque fiducioso che questo sia un buon punto di partenza per tutte e tre.”