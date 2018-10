LECCO – La carriera di Riccardo Carmina si arricchisce di un altro traguardo. L’atleta canturino, che tira per il Circolo della Scherma di Lecco, è stato convocato per i campionati mondiali Masters e scenderà in pedana con la squadra nazionale di sciabola e nella gara individuale.

Carmina, ex insegnante di educazione fisica in pensione, ha un passato di schermidore di ottimo livello – due titoli italiani conquistati prima dei venticinque anni – grazie al fatto che i suoi genitori fossero entrambi schermidori. Dopo trentacinque anni di pausa, in cui il nostro ha fatto anche da preparatore atletico per la Pallacanestro Cantù e la nazionale di pallacanestro, Carmina è tornato in pedana mietendo grandi successi.

Intervistato sulle aspettative dell’imminente torneo, Carmina si è dimostrato fiducioso.

“Quest’anno sono passato in categoria +70 e con l’avanzare dell’età, diminuiscono partecipanti e il livello tecnico si abbassa. Il 10 ottobre parteciperò alla gara individuale e il 12 a quella a squadre. Grazie al Maestro Buenza mi sto preparando in maniera perfetta e cercherò di fare bene in entrambe le competizioni. Gli avversari principali saranno il mio connazionale Filippi e il macedone Anastasov, campione uscente. Come squadra di sciabola invece siamo campioni in carica, ma ripetersi non sarà facile.”