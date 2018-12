LECCO – Due giorni di grande scherma a Lecco. Nel circolo cittadino è infatti andato in scena un clinic con Martina Criscio, atleta foggiana che è nell’élite della sciabola italiana, con un curriculum che può vantare diversi titoli giovanili e pure due campionati a squadre – europei e mondiali – vinti recentemente con la fortissima nazionale azzurra.

Alla due giorni hanno partecipato circa una trentina di atleti, provenienti da sei circoli diversi, compresi una decina di sciabolatori blucelesti. Oltre a Martina e al Maestro Buenza sono stati coinvolti diversi colleghi provenienti anche dagli altri circoli lombardi e c’è stata anche l’attiva presenza del CONI Point di Lecco, che ha gestito tutte le fasi di riscaldamento e di preparazione fisica in collaborazione col professor Claudio Corrado.

“Sono orgoglioso di questo clinic – dichiara il Maestro Mirko Buenza – sei società, tantissimi atleti e Martina che si è dimostrata una vera fuoriclasse, in pedana e fuori. Ci ha proposto un lavoro diverso, mettendo in gioco la sua esperienza sia a livello tecnico che tattico e dando ai partecipanti preziosissimi consigli che saranno sicuramente utili nelle gare future. Non posso che ringraziarla per l’impegno messo in questa due giorni.”

Lunedì 17 dicembre 2018 il Circolo della Scherma di Lecco festeggerà l’arrivo del Natale consegnando i premi agli atleti migliori e organizzando un banchetto conviviale. Appuntamento per tutti dalle ore 18.30.