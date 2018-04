OLGINATE – Si è conclusa con cinque podi la terza prova Gran Premio Giovanissimi di scherma, organizzata dal Circolo della Scherma di Lecco al PalaRavasio di Olginate.

Come al solito a tenere alto il vessillo bluceleste ci hanno pensato le sciabolatrici. La migliore del fine settimana è stata Arianna Cantatore (Giovanissime), fermata solo in finale dalla forte varesina Minonzio (2-10), che aveva battuto in semifinale la sua compagna Ilaria Maugeri.

La sorella di Ilaria, Marina, ha ottenuto anch’essa un terzo posto assoluto in categoria Allieve/Ragazze, podio condiviso con Francesca Mapelli, che aveva superato nei quarti di finale Egle Tacchini, quinta e migliore delle atlete nate nel 2005.

L’ultimo podio è arrivato da Riccardo Calvi (Giovanissimi), che dopo un discreto girone – tre vittorie e una sconfitta – ha infilato due belle vittorie contro il bresciano Girotto (10-4) e il milanese Hagiag (10-5), prima di arrendersi in semifinale al vice-campione italiano Piovella (8-10). Nella stessa categoria, sesto posto per Lorenzo Valsecchi e 14° per Matteo Valenza, alla sua prima gara.

Tra gli altri risultati di rilievo, quinto posto in categoria Bambine per Elisabetta Dell’Oro e settimo in categoria Allievi/Ragazzi per Davide Calvi, con Piolini tredicesimo.

Per quanto riguarda la spada, 21° posto assolto per Maria Luisa Bicchieri in categoria Giovanissime. I parietà maschili hanno ottenuto un 45° posto con Francesco Valenza e un 58° con Edoardo Spreafico.

In categoria Allievi/Ragazzi il migliore è stato Jacopo Mazzeo, 49°. Matteo Valsecchi ha chiuso 63° e Andrea Gheza, all’esordio assoluto, oltre la centesima posizione.

“Abbiamo ottenuto molti piazzamenti, e questo per me è una grande soddisfazione – ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza – peccato per qualche risultato che poteva essere migliore e per il fatto che non abbiamo vinto nemmeno una gara, sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un fine settimana bellissimo. Adesso pensiamo ai campionati italiani con fiducia.”