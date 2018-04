PELAGO (FI) – Continua a mietere medaglie Riccardo Carmina, l’atleta più anziano e più vincente del Circolo della Scherma di Lecco. Nella sesta prova del Circuito Master che si è svolta a Pelago (Fi), lo schermidore canturino ha portato a casa un doppio podio, in sciabola e fioretto.

Nell’arma in cui è più forte – la sciabola, con cui sarà anche al via ai mondiali Master di Alkmaar – Riccardo ha disputato un’ottima gara, penalizzato dal fatto che la sfida accorpava atleti di categoria 3-4. L’atleta bluceleste ha ceduto solamente in semifinale al più giovane campione del mondo (cat. 3) Paroli, perdendo in maniera nettissima (0-10).

Nel fioretto Riccardo ha ottenuto un altro bronzo. Dopo un girone eliminatorio incerto – una vittoria su quattro assalti – ha perso la semifinale contro il campione europeo Filippi, che andrà poi a conquistare la medaglia d’oro.