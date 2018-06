MONZA – Sono andati in scena oggi a Monza i campionati regionali CONI, qualificanti per le finali nazionali di settembre a Rimini. In una gara sostanzialmente deserta, almeno per quanto riguarda la categoria di sciabola – quattro atlete e sei atleti in totale – il Circolo della Scherma di Lecco non ha particolarmente brillato.

Vista la penuria di sciabolatori, si è scelto di far competere i ragazzi in un doppio girone di qualificazione, prima di passare alla fase a eliminazione diretta.

Nella categoria Ragazze, Egle Tacchini ha vinto un match nel primo girone e due nel secondo. Partita dalle semifinali,l’atleta lecchese ha perso 12-15 contro Vassallo e chiuso il torneo al terzo posto.

Michelangelo Piolini ha iniziato molto male le gare, perdendo tutte le sfide del primo girone e vincendone due del secondo. Nella fase a eliminazione diretta lo sciabolatore lariano ha perso alla prima sfida contro il varesino Wu, chiudendo al sesto e ultimo posto.

“Non abbiamo ottenuto risultati molto soddisfacenti – ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza – ma gli atleti si sono presentati a questa gara piuttosto scarichi, nel classico clima da fine stagione.”