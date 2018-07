CASCIA (PG) – Si è concluso sabato 30 giugno 2018 lo stage federale di scherma che ha visto, tra gli altri, anche la partecipazione della giovanissima sciabolatrice lecchese Marina Maugeri e del Maestro Mirko Buenza.

La ragazza ha potuto sfruttare questa possibilità grazie al piazzamento alle finali nazionali Allieve, entrando nel ristretto gruppo che ha potuto approfittare dei consigli di vere e proprie icone della sciabola come il cinque volte campione mondiale Luigi Tarantino e il Maestro federale Cosimo Melanotte.

Durante la settimana la giovane sciabolatrice lariana ha seguito un intenso programma di allenamento, che comprendeva una sessione mattutina e una pomeridiana.

Grazie alla qualificazione di Marina, ha potuto partecipare allo stage anche il Maestro Mirko Buenza, vero e proprio artefice del cambio di rotta del Circolo della Scherma di Lecco.

Il maestro pugliese si è detto molto soddisfatto. “Questa è stata un’esperienza gratificante e formativa sia per Marina che per me. Metterò tutto quello che ho appreso al Campus della Federazione a disposizione dei miei allievi, sono sicuro che potranno anche loro beneficiare di ciò.”