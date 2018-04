LECCO – È mancata la ciliegina sulla torta del primo posto assoluto ma i dirigenti e gli allenatori del Circolo della scherma di Lecco possono essere ampiamente soddisfatti delle prestazioni del gruppo U14, in grado di portare al Circolo ben sette podi regionali.

Il gruppo degli sciabolatori della squadra bluceleste è ormai stabilmente tra i migliori della regione. Partendo dalle femmine, Marina Maugeri e Francesca Mapelli hanno ottenuto il secondo e terzo posto assoluto in categoria Allieve. Lo stesso risultato, ma in categoria Giovanissime, lo hanno conquistato Arianna Cantatore (2°) e Ilaria Maugeri (3°), con Arianna Riva che ha chiuso al quinto posto. Brava anche Elisabetta Dell’Oro, quinta in categoria Bambine.

Tra i maschi, ottimo terzo posto in categoria Ragazzi per Michelangelo Piolini. Tra i Giovanissimi, Riccardo Calvi è riuscito a piazzarsi sul gradino più basso del podio, anticipando Lorenzo Valsecchi. Il fratello di Riccardo, Davide, ha chiuso al quinto posto assoluto in categoria Allievi.

“Sono soddisfatto dei risultati ottenuti da tutti i nostri allievi – ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza – anche quelli che non hanno ottenuto una medaglia si sono allenati col massimo impegno, facendo grandi progressi.”