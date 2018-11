RAVENNA – Un Marco La Barbera in ottima forma ha disputato un buon torneo di sciabola nella prima prova del Campionato Italiano Giovani che si è disputata sabato 24 novembre a Ravenna, fermandosi ai margini della cinquantesima posizione.

Il ragazzo di origine siciliana, ormai da anni colonna portante del Circolo della Scherma di Lecco, ha disputato un girone di qualificazione interlocutorio, vincendo tre assalti e perdendone altrettanti.

Ottenuta la qualificazione per la fase a eliminazione diretta, Marco si sbarazza senza troppi problemi al primo turno del parmense Germani, eliminato col punteggio di 15-6. Nel secondo turno, contro il forte atleta romano Mariani, il talento bluceleste ha lottato come un leone. In una sfida equilibratissima Marco ha annullato un primo “match point” sul 13-14, impattando. Nell’assalto decisivo però a segnare il punto è l’atleta romano, che passa il turno col punteggio di 14-15 e finirà il suo torneo al sesto posto assoluto; per Marco invece una discreta 51° posizione, a circa metà classifica.

“Dispiace per un’eliminazione sul filo di lana – dichiara il Maestro Mirko Buenza – Marco stava tirando molto bene, gli è mancata un pizzico di fortuna per passare il turno.”