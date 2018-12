LECCO – Bella sorpresa per la giovanissima Arianna Cantatore e per il Circolo della Scherma di Lecco; in occasione della seduta del consiglio comunale di giovedì 20 dicembre la sciabolarice verrà premiata dall’Amministrazione Comunale di Olginate col premio di “Atleta dell’anno”.

Arianna sarà premiata per i risultati ottenuti durante la stagione sportiva 2017/18, risultati che l’hanno vista ai primissimi posti regionali e anche tra le più promettenti atlete nazionali della sciabola. In ordine sparso segnaliamo che la giovanissima atleta non è mai scesa dal podio in tutte le prove interregionali e nelle due prove nazionali ha ottenuto un ottavo e un sedicesimo posto, concludendo al 17° la gara valida per il titolo italiano. A livello di squadra la formazione lecchese – con l’aggiunta di Arianna Riva e Ilaria Maugeri – ha concluso al quinto posto assoluto il torneo nazionale che si è disputato a Lucca nella primavera scorsa. Per quanto riguarda le gare regionali, Arianna ha ottenuto il secondo posto regionale in categoria Giovanissime, una posizione avanti alla sua compagna Maugeri.

“Questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione per me, per il Circolo, per la famiglia ma soprattutto per Arianna, uno dei pezzi fondamentali del Circolo della Scherma di Lecco. È un premio alla costanza che mette ogni giorno negli allenamenti, senza mai tralasciare la scuola. Ci tengo a ringraziare a nome mio e del Circolo l’Amministrazione di Olginate: non è scontato che dirigenti comunali siano attenti anche a sport meno diffusi a livello nazionale, quindi sono felice che abbiano scelto Arianna per un premio così prestigioso” ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza.