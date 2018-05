LECCO – Marco La Barbera ha ottenuto un prezioso 23° posto ai Campionati Italiani Cadetti di sciabola che si sono svolti venerdì 25 maggio 2018 a Verona. Marco si è presentato in Veneto forte del ventiquattresimo posto nel ranking nazionale, puntando a migliorarlo, in un torneo che vedeva al via quarantadue sciabolatori.

Nel girone La Barbera ha ottenuto tre vittorie ed altrettante sconfitte, chiudendo comunque con un differenziale positivo di due stoccate.

Nel primo turno di diretta Marco ha avuto un abbinamento piuttosto semplice e ne ha approfittato, vincendo contro il livornese Gradassi col punteggio di 15-7. Nel secondo turno però lo sciabolatore del Circolo della Scherma di Lecco si è dovuto inchinare al romano Riccardo Pucci (8-15), che lo aveva già battuto per 3-5 nel girone di qualificazione.

I risultati ottenuti hanno permesso a Marco di chiudere al 23° posto in classifica, posizione occupata insieme a Christian Colautti e Riccardo Gagliardi.

Soddisfatto della prestazione del suo allievo il Maestro Mirko Buenza. “Sono orgoglioso di Marco, per il terzo anno consecutivo si è qualificato per i campionati italiani cadetti, chiudendo sempre nei primi trenta in Italia. La prossima stagione inizieremo una nuova avventura in categoria giovani, che affronteremo con entusiasmo e tanta voglia di fare.”