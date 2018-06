LECCO – Continuano le buone notizie per il Circolo della Scherma di Lecco. La giovanissima sciabolatrice Marina Maugeri – nata nel 2004 – è stata selezionata per partecipare al Progetto 3R, in compagnia dei migliori atleti nati tra il 2003 e il 2005.

Il criterio di selezione di questo progetto – nato solo per la sciabola e poi esteso anche a spada e fioretto – è quello di visionare i futuri prospetti di interesse nazionale. Il criterio selettivo è meritocratico, e basato sui risultati ottenuti ai Campionati Italiani dai giovani in categoria Ragazzi/e, Allievi/e e primo anno Cadetti/e. Sono stati selezionati i primi otto Ragazzi, sedici Allievi e otto Cadetti, maschi e femmine, della classifica finale. Marina Maugeri, che ha chiuso al diciassettesimo posto, è riuscita a entrare grazie alla rinuncia di una delle ragazze classificatesi meglio di lei.

Il raduno inizierà domani a Cascia (Pg) e si concluderà domenica prossima. Tutti gli atleti verranno sottoposti a un attento regime di allenamento, con doppie sedute – mattina e pomeriggio – e lavoro scrupoloso di preparazione atletica.

Al Progetto 3R sono stati invitati anche i maestri degli allievi, compreso quindi il maestro Mirko Buenza. Anche per loro questa settimana sarà occasione di formazione e studio, sotto l’attento controllo dell’incona della sciabola Luigi Tarantino e del maestro federale Cosimo Melanotte.

“Questo progetto sarà sicuramente un’importante occasione di crescita sia per me che per Marina, oltre che un premio per il duro lavoro svolto insieme negli ultimi anni” ha dichiarato il Maestro Buenza.