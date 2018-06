TRIESTE – Riccardo Carmina ha tenuto alto l’onore del Circolo della Scherma di Lecco ai Campionati Italiani Masters che si sono svolti a Trieste, vincendo una preziosa medaglia d’oro nella sciabola (cat. 4); alla competizione nazionale hanno partecipato anche gli spadisti Paolo Mauri e Gabriele Gilardi, senza ottenere risultati di particolare rilievo.

Gilardi (cat. 0) ha disputato un girone anonimo, ottenendo una sola vittoria su cinque sfide. Promosso comunque alla fase a eliminazione diretta, lo spadista lariano ha perso subito contro il friulano Beltrame (5-10).

Mauri (cat . 1) ha invece iniziato in maniera propositiva il girone di qualificazione, vincendo la metà delle sei sfide fatte. Le tre vittorie gli hanno consentito di presentarsi alla fase di eliminazione diretta come venticinquesimo in classifica; nonostante il buon piazzamento, Mauri è stato sorpreso al primo turno di diretta dal genovese Pirani, venendo sconfitto col punteggio di 4-10.

La classifica finale ha visto Gilardi chiudere 39° in categoria 0 e Mauri 33° in categoria 1.