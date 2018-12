LECCO – I dirigenti e i maestri del Circolo di Scherma di Lecco hanno organizzato un piccolo regalo per tutti i curiosi che vogliono provare questo sport: sabato 22 dicembre alla scuola media inferiore Don Ticozzi di Lecco sarà possibile partecipare a una dimostrazione gratuita di scherma olimpica e paralimpica.

La dimostrazione avverrà nell’Aula Magna della scuola lecchese, alla presenza di diversi atleti e maestri del circolo, compreso l’immenso Riccardo Carmina, campione mondiale in carica nella categoria Master +70. Il programma della giornata prevederà una dimostrazione tra gli sciabolatori e gli spadisti presenti, un video esplicativo di quella che è l’attività del circolo lecchese e una prova pratica per chi volesse “assaggiare” la disciplina.

“Per noi è un’occasione per mostrare la bellezza della nostra disciplina a un pubblico ampio – dichiara il Maestro Mirko Buenza – sperando poi di riuscire a coinvolgere qualche studente nelle nostre attività, portandolo a visitare il circolo e facendogli provare un vero allenamento insieme ai nostri atleti. Ci tengo a ringraziare il nostro preparatore fisico, il professor Claudio Corrado, per aver organizzato l’evento.”

L’appuntamento, aperto a tutti, è per le ore 11.00 presso la scuola media inferiore Don Ticozzi di Lecco, in via Mentana 48. Al termine dell’evento, verso le ore 13.00, ci sarà un gustoso rinfresco natalizio offerto dall’Associazione Scuola Famiglia Don Ticozzi di Lecco.