VARSAVIA – Inizio incerto per Sofia Brunati nella tappa di Coppa del Mondo di Varsavia. L’atleta del Circolo della Scherma di Lecco ha tirato in maniera incerta e chiuso il torneo di spada (cat. A) al venticinquesimo posto assoluto su trentadue partecipanti.

La Brunati è scesa in pedana per le qualifiche alle ore 11.30, ma già nel girone iniziale non sembrava tirare al massimo delle proprie potenzialità. La spadista brianzola ha infatti concluso il girone di qualificazione con una sola vittoria in quattro assalti, perdendo almeno un paio di ghiotte occasioni per pareggiare o addirittura chiudere sul punteggio di 3-1.

Il risultato ottenuto ha lasciato a Sofia un pessimo abbinamento nella fase a eliminazione diretta, contro l’atleta di Honk Kong Yu. L’esperta spadista orientale – numero sette del tabellone – ha vinto facilmente col punteggio di 15-5.

“Purtroppo può capitare una giornata storta – ha commentato il Maestro Mirko Buenza – sono sicuro che Sofia saprà riscattarsi nella gara di sciabola di sabato prossimo.”

La Brunati tornerà in pedana sabato 7 luglio 2018, nella gara di sciabola paralimpica e poi, a partire dal 9 luglio, sarà impegnata nei campionati mondiali U23.