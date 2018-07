VARSAVIA – Meglio di giovedì, ma ancora non sufficiente per entrare tra le migliori specialiste della scherma paralimpica. Sofia Brunati ha infatti chiuso al 23° posto la gara di Coppa del Mondo di sciabola paralimpica che si è svolta sabato 7 Luglio 2018 a Varsavia.

L’atleta brianzola, iscritta al Circolo della Scherma di Lecco è scesa in pedana con più piglio rispetto alla prova opaca di giovedì scorso. Ha battagliato nel girone di qualificazione, ottenendo una vittoria e tre sconfitte, di cui due per 3-5. Quella vittoria è stata preziosa, perché le ha permesso di superare il turno di qualificazione e accedere alla fase a eliminazione diretta. Opposta all’esperta tailandese Bussaya, la Brunati non ha avuto scampo, perdendo col punteggio di 8-15 e chiudendo il torneo con un 23° posto complessivo, su trentasei partecipanti.

Nonostante lo score, molto soddisfatto il Maestro Mirko Buenza. “Il talento di Sofia è così evidente che troppo spesso ci dimentichiamo che ha soli diciotto anni e tira contro atlete che sono da molto tempo nel circuito internazionale. Oggi è andata proprio così, Sofia ha tirato bene, ma l’esperienza della sua avversaria si è fatta sentire.”

Per Sofia ora si aprono le porte degli Europei U23, assieme alla sua compagna di squadra Matilde Spreafico.