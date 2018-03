BRESCIA – Il Circolo della Scherma di Lecco si conferma una delle principali accademie per la scherma paralimpica della regione Lombardia, questo è il responso dei Campionati Regionali Assoluti che si sono svolti a Brescia domenica 25 marzo 2018.

Sofia Brunati, la stella della formazione bluceleste, non si è fatta scappare il suo quinto titolo consecutivo nella categoria A di spada. La giovanissima atleta della nazionale ha dominato i gironi eliminatori – disputatisi mischiando tutte le categorie – e poi vinto la battaglia in finale con Della Vedova per 15-13.

Quinta gioia consecutiva (cat. B) anche per Matilde Spreafico che, dopo un girone da due vittorie e altrettante sconfitte, non ha avuto problemi in finale contro Serra, battuta 15-5.

La novità di questa edizione sono stati i risultati di Elena Valsecchi e Pietro Gogorni, entrambi atleti della categoria C. La Valsecchi ha chiuso il girone con una vittoria e tre sconfitte, vincendo il titolo in qualità di unica atleta iscritta. Cogorni è arrivato secondo, perdendo la finale col bergamasco Manzoni (7-10).

La giornata storica per il Circolo della Scherma di Lecco si è conclusa con tre medaglie d’oro e una d’argento, con quattro atleti presenti.