BELLUNO – Dopo le discrete prestazioni di ieri di Eleonora Currò e Mattia Magni, oggi è stato il turno di Pietro Irmici. Lo sciabolatore pugliese è sceso in pedana nella prima prova di qualificazione al Campionato Italiano U23 che si è disputata a Belluno, disputando un buon torneo.

Nel girone di qualificazione Pietro è sceso in pedana con grande cattiveria agonistica. Il talento, dallo scorso anno in forza al Circolo della Scherma di Lecco, ha vinto quattro assalti su sei, battendo all’ultima stoccata (5-4) i romani Fornasir e Affede.

Grazie al buon girone di qualifica Irmici ottiene un primo turno eliminatorio abbastanza abbordabile e ne approfitta appieno, eliminando il bolognese Accorsi col punteggio di 15-7. Nel secondo turno purtroppo il bluceleste si trova ad affrontare il pugliese Raffaele Minischetti in un derby tra prodotti del Club Scherma San Severo. Il nostro portacolori non è mai riuscito a esprimere appieno la sua scherma, perdendo in maniera netta (5-15).

Al termine del torneo Pietro Irmici si è classificato 25° su sessanta partecipanti.