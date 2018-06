TRIESTE – Ennesima prova superlativa per l’immortale Riccardo Carmina. L’atleta del Circolo della Scherma di Lecco ha portato a casa l’ennesima medaglia dai Campionati Italiani Master di scherma che si stanno svolgendo a Trieste.

Venerdì il canturino è stato impegnato nel torneo di fioretto, specialità che ha ripreso solamente nell’ultimo anno. Nel girone di qualificazione unico, Carmina ha ottenuto tre vittorie e quattro sconfitte, entrando in tabellone come sesto in classifica su otto partecipanti. La sfida del primo turno a eliminazione diretta lo ha posto contro il fiorentino Abati, e per il nostro portacolori è arrivata una sconfitta onorevole (7-10), che confermerà il suo sesto posto anche nella classifica finale.

Oggi Carmina è sceso in pedana con la sua arma preferita, la sciabola, e gli avversari se ne sono subito accorti. Con le categorie 3 e 4 accorpate, Carmina ha disputato un ottimo girone di qualificazione, subendo una sola sconfitta. Il percorso quasi netto gli ha permesso di saltare il primo turno di diretta e di accedere direttamente alla semifinale, dove vince nettamente 10-3 contro il romano Negro. In finale Riccardo ha poi regolato il livornese Filippi, portandosi a casa una meravigliosa medaglia d’oro.

“Con Riccardo ho finito gli aggettivi – ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza – lui è un esempio fantastico per tutti gli atleti più giovani del nostro circolo. Spero continui ancora a lungo.”