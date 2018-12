LUCCA – Una folta truppa di sciabolatori e sciabolatrici lecchesi è scesa in pedana oggi per i campionati di scherma U14, categoria Ragazzi/e (2006), Maschietti e Bambine (2008).

Tra i dodicenni scesi in pedana c’era il solo Lorenzo Valsecchi (cat. Ragazzi), protagonista di una prova interlocutoria. Il lecchese ha vinto due assalti su cinque, chiudendo al 54° posto complessivo il girone di qualificazione. Dopo un bel primo turno a eliminazione diretta contro Cabassa (15-8) si è arreso contro il padovano Alvise Zaniotto col punteggio di 11-15 e ha chiuso il torneo al 53° posto assoluto.

L’altro ragazzo presente, Amal Agouda (Maschietti) non è potuto scendere in pedana a causa di un infortunio.

Le femmine a Lucca hanno ottenuto risultati decisamente migliori. Il trio formato da Arianna Riva, Ilaria Maugeri e Arianna Cantatore ha dato molte soddisfazioni al Maestro Mirko Buenza, almeno per quanto riguarda le ultime due atlete. La Riva ha disputato un torneo sottotono, tornando a casa senza vittorie; la Cantatore dopo un girone discreto (3-3) è stata eliminata al secondo turno di diretta dalla Arena (8-15); la migliore delle tre è stata Ilaria Maugeri, che ha dato spettacolo nel girone eliminatorio (5-1) chiudendo nella top ten le qualificazioni. Incredibilmente, dopo aver saltato il primo turno di diretta, la bluceleste si è sciolta contro la D’Orazi (10-15), chiudendo il suo torneo al 17° posto complessivo, davanti a Cantatore (27°) e Riva (46°).

Fantastica anche la prova di Elide Valsecchi in categoria Bambine. La giovanissima sciabolatrice – è nata nel 2008! – ha disputato un girone molto buono, con quattro vittorie in sei assalti. Nel torneo a eliminazione diretta è stata l’unica bluceleste a vincere due sfide, battendo prima la De Giovanni (10-2) e poi la Collizzoni (10-9). La corsa di Elide si è fermata contro la fortissima napoletana Carlotta Parisi (1-10), seconda classificata nel ranking e vincitrice del torneo in finale contro la padovana Martinelli. Elide comunque può fregiarsi del titolo di miglior lecchese della giornata col suo 14° posto complessivo.