LECCO – Un allenamento “fugace” quello effettuato ieri, lunedì, dalla fortissima sciatrice azzurra Sofia Goggia seguita dal preparatore Atletico e allenatore lecchese Marcello Tavola.

Una seduta effettuata alla “Inpalestra” di via Pergola prima di proseguire il suo spostamento verso il Veneto e raggiungere Verona.

La campionessa olimpica di discesa femminile, sta proseguendo il suo lavoro di recupero dopo l’infortunio occorsole durante la preparazione. Sofia, cadendo in una manche di Slalom Gigante sulla pista austriaca di Hintertux, si è procurata un serio infortunio al malleolo della gamba destra.

La forte sciatrice bergamasca sta quindi proseguendo l’impegnativa riabilitazione in previsione del prossimo controllo medico, in calendario verso la fine di dicembre, con l’auspicio di poter avere l’ok e tornare in pista.