SANTA CATERINA – Giornata da incorniciare per lo Sci Club Lecco grazie alle prestazioni di Davide Cazzaniga e Nicolò Molteni che nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti, trofeo “Cancro Primo Aiuto – Memorial Walter Fontana” hanno ottenuto rispettivamente un 3° posto e un 2° posto nella classifica Giovani.

Sci Club Lecco grande protagonista quindi in quel di Santa Caterina Valfurva grazie alle splendide gare in Discesa Libera dei due alfieri del Lecco. Davide Cazzaniga sale sul terzo gradino del podio in compagnia del neo campione italiano di specialità Christoph Innerhofer (1’22”08) e di Matteo Marsaglia, secondo col tempo di 1’22”28. Per “Cazza” una gara strepitosa chiusa con il tempo di 1’22”58 a conferma del suo ottimo momento. (Per la cronaca primo assoluto lo svizzero Ralph Weber).

Altro grande risultato quello ottenuto da Nicolò Molteni che nella classifica Giovani ha chiuso al 2° posto ad un centesimo dal primo giovane, Federico Simoni. Una grande performance quella di Molteni grazie alla quale non solo mette il piede sul podio ma dimostra ancora una volta di avere tutte le carte in regola per poter competere con i big.

Buone anche le gare di Davide Baruffaldi 43°, Aiace Smaldore 71° e Pietro Gorla 79°.

Nella gara femminile, tricolore conquistato da Johanna Schnarf (1’27”37), mentre la portacolori dello Sci Club Lecco, Sara Ferrari, ha chiuso in 26^ posizione con il tempo di 1’28”78.

“Siamo davvero soddisfatti – dichiara a fine gara l’allenatore Pierfrancesco dei Cas a nome dello Staff Tecnico – Sia Cazzaniga che Molteni hanno fatto delle gare strepitose”.

Domani appuntamento con il Super G e sabato spazio allo Slalom Gigante.