SANTA CATERINA VALFURVA – Parte ufficialmente la stagione con gli sci stretti, nello scorso fine settimana lo Sc Club Alta Valtellina sulla pista Valtellina a Santa Caterina Valfurva ha organizzato le gare del trofeo “Dante Canclini-Giuseppe Sosio”, venerdì le qualifiche per lo sprint in Tecnica Libera, sabato la gara sempre in TL mentre le gare della domenica ad inseguimento sono state disputate in Tecnica Classica.

Nella prima giornata nella gara Juniores con 59 partenti e una decina di nazioni rappresentate, presenti le valsassinesi Laura Colombo che fa l’esordio con i colori del Cs Esercito e Anna Rossi con i colori della squadra di casa, per entrambe i primi passi sotto la guida di Piero Colombo allo Sc Primaluna.

Miglior tempo di qualifica per Elisa Brocard (Cs Esercito) in 2’39”52 sui 1350m del tracciato , Laura Colombo ferma il cronometro in 2’55” 74 al 25° posto mentre Anna Rossi con 2’57”53 chiude al 31°. Successive fasi che vedono Laura impegnata nei quarti di finale (prime 30), per la Valsassinese però il cammino finisce nella batteria e la classifica finale la vede al 23° posto.

La seconda giornata di gare vede le atlete impegnate su due giri da 2,5km con la polacca Izabela Marcisz a ottenere il miglior tempo in 13’19”6, altre tre atlete straniere subito dietro con Alessia De Zolt Ponte prima italiana al traguardo col 5° posto in 14’02”1 con i colori del Cs carabinieri, per Laura Colombo arriva un buon 9° posto in 14’28”1 mentre Anna Rossi conclude al 25° posto in 15’16”3. Le due atlete non hanno partecipato alle gare ad inseguimento della terza e conclusiva giornata.