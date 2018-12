ST MORTIZ – Doppio impegno svizzero in Coppa Europa per Davide Cazzaniga e Nicolò Molteni che in questo inizio stagione regalano subito grandi emozioni.

I due atleti dello Sci Club Lecco impegnati in una due giorni di Super G, si sono messi in evidenza con Cazzaniga che è andato vicinissimo al podio.

Ma andiamo con ordine.

Nella gara di ieri, martedì 11 dicembre, Cazzaniga sfodera un’ottima prestazione chiudendo nella top ten e conquistando un pregevole 9° posto con il crono bloccato sul tempo di 1’14”52. Molto bene anche Molteni che ha fatto suo un ottimo 15° posto con il tempo di 1’14”82.

A salire sul gradino più alto del podio lo svizzero Marco Odermatt (1’13”72), al secondo posto l’austriaco Raphael Haaser (1’13”83) e al terzo i compagno di squadra Maximilian Lahnsteiner (1’14”00)

Nella gara odierna (12 dicembre), Cazzaniga alza l’asticella e va a prendersi un 4° posto eccezionale chiudendo col tempo di 1’12”39 a un solo centesimo di secondo dal terzo lo svizzero Gino Caviezel.

Buona anche la gara di Molteni anche se qualche errore di troppo non gli ha permesso di fare meglio ottenendo pur sempre un buon 28° posto (1’13”84). Tornando al podio, tutto svizzero, al secondo posto Marco Odermatt (1’12”00) e al primo posto Stefan Rogentin (1’11”97).