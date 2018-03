BARZIO – Ultima gara di stagione per gli appassionati degli sci stretti. Ai piani di Bobbio, sulla pista “Rododendri”, con l’organizzazione dello Sci club Lissone, si è disputato il trofeo “Mariani”, manifestazione che ha portato nella località valsassinese circa 200 partecipanti dagli Under 8 della categoria Super Baby sino ai Giovani/Seniores. Le gare erano vare valevoli anche per la Coppa Lombardia.

Tutte le gare si sono disputata in tecnica libera su varie distanze, si partiva dal km riservato alla prima gara per finire con i 15km dell’ultima, numerosi i podi e le vittorie dei nostri colori: tre a testa per Sc Primaluna e Ag Valsassina, una per Comunità Montana.

Vediamo nel dettaglio tutti i podi con i nostri atleti. Super Baby m: 1° Mattia Di Gregorio (Cm Valsassina), 2° Davide Grigi (Primaluna), 3° Marco Combi (Primaluna). Baby f: 1^ Aurora Invernizzi (Ag Valsassina), 3^ Cristina Artusi (Primaluna). Baby m: 1° Oscar Axel Gianola (Ag Valsassina), 2° Luca Di Gregorio (Cm Valsassina). Cuccioli f: 1^ Sophia Artusi (Primaluna), 2^ Maria Invernizzi (Ag Valsassina), 3^ Maria Jasmin Gianola (Ag Valsassina). Ragazzi: 1. Aksel Artusi (Primaluna). Allieve: 1^ Elena Rossi (Primaluna), 3^ Angelica Selva (Ag Valsassina). Giovani/Seniores f: 1^ Paola Beri (Ag Valsassina), 3^ Daniela Carmagnola (Cm Valsassina). Giovani/Seniores m: 2° Roberto Gianola (As Premana), 3° Matteo Plati (Ag Valsassina).