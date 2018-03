DOBBIACO – Ieri si correva anche sulle nevi di Dobbiaco per la finale di Coppa Italia e per i campionati italiani di staffetta e di distanza. Sabato dedicato alle staffette. Nella formazione Alpi Centrali A era schierata in prima frazione la lecchese Laura Colombo, 5km per lei in TC ma un lieve malessere faceva capire sin dalla vigilia che non sarebbe stata una giornata da ricordare. Laura fa il “lancio” così come è definita in gergo la prima frazione, ma davanti le avversarie sembrano dei giganti e alla fine arriva solamente una 10^ posizione parziale che non ripaga dell’impegno profuso. Il testimone passa a Martina Bellini che in giornata di grazia va a fermare il cronometro sul miglior parziale e fa risalire la staffetta sul podio col 3° posto parziale. Parte Valentina Maj e col 5° posto parziale viene superata da un paio di atlete e alla fine per le nostre arriva il 5° posto conclusivo in 43’42”3, col terzetto della Val D’Aosta che vince il titolo in 42’26”6. Al 16° posto con Alpi Centrali 3 conclude Anna Rossi.

La seconda giornata vede le atlete allungare notevolmente la distanza e per Laura, in gara tra le Juniores i km diventano 15. 10° posto finale in 41’35”0 nella gara che ha visto la vittoria e la conquista del titolo italiano da parte di Martina Bellini del Cs Esercito in 38’23”90, podio completo per le rappresentanti di questo sodalizio che piazzano al 2° posto Noemi Glarey in 39’10”30 e Cristina Pittin 3^ in 39’36” 10. Tra le Aspiranti femminili, con 5km da sciare il più veloce possibile, a vincere è Martina Di Centa per il Cs Carabinieri in 28’48”00, con Anna Rossi, valsassinese, al 4° posto per lo Sc Alta Valtellina in 30’45”70.

In chiusura di giornata arriva però la tanto attesa conferma per Laura Colombo: in base al risultato finale delle gare di Coppa Italia Rode riservato alle giovani, l’atleta di Primaluna viene inserita nella squadra nazionale Juniores: “Una bella soddisfazione che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti – commenta Piero, papà di laura e presidente dello Sc Primaluna – Era un obiettivo che abbiamo rincorso per tutta la stagione: concludere ai primi due posti la Coppa Italia per entrare a far parte della squadra Juniores che deve essere il trampolino di lancio per il futuro agonistico. Ora con questa bella notizia ci prepariamo ad affrontare la prossima stagione; sembra strano che a poche ore dalla fine di questa stagione si inizi già a pensare alla prossima, ma nel nostro sport va così, ora si può pensare a fare le cose più seriamente. Non che fino ad oggi non si siano state fatte, ma quando devi alternare studio e sport, a volte le due attività diventano stressanti. Probabilmente Laura riuscirà ad essere aggregata in qualche gruppo militare e lo sci diventerà per un periodo più o meno lungo, poi starà a lei decidere, l’unico obiettivo. Adesso i programmi di lavoro ci verranno comunicati dalla federazione e anche come materiale avremo un bel supporto, una bella soddisfazione che inizia a ripagare l’atleta e tutto lo staff per i sacrifici fatti finora”